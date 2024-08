Escapismo através do som: BADWOR7H de Kiev sobre o poder da música durante a guerra

A Euronews falou com Dima, produtor de Kiev, também conhecido como BADWOR7H, sobre como é viver na Ucrânia durante a invasão russa, o conceito de “segurança relativa” e a forma de escapismo que a música oferece.

Aos dez anos de idade, o percurso musical de Dima deu uma reviravolta: “Deparei aleatoriamente com um ficheiro de instalação do FL Studio, uma estação de trabalho de áudio digital utilizada para a produção de áudio. Comecei a mexer nos botões sem pensar”, recorda o músico de Kiev. Nessa altura, o YouTube estava na sua fase inicial e os tutoriais sobre produção de som eram escassos.

“Naquela idade, adorava sentar-me em frente ao computador; era uma forma de escapismo para mim”, explica, acrescentando que ajudava a aliviar a sua ansiedade - um sentimento que ainda hoje o acompanha. Com o tempo, a sua paixão levou-o a uma escolha pouco convencional: seguir uma carreira no género underground do Hard Bass.

Dima DJing. Dima

As coisas começaram a mudar durante a pandemia. Dima, também conhecido como BADWOR7H, passou por uma crise artística que durou um ano e a sua desilusão com o género aumentou. “Aborreci-me com a música e com os desafios da cena underground”, diz.

À procura de uma nova direção, Dima acabou por se juntar a um amigo, Chocollab, e juntos produziram um EP intitulado KYIVENERGO. “Começámos a trabalhar no EP antes da invasão em grande escala. As letras foram inicialmente escritas em russo, porque ainda o falávamos na altura”, conta.

Depois de a Rússia ter começado a sua invasão em grande escala, o EP foi revisto e as letras mudaram para ucraniano. O russo era a língua materna de Dima, mas desde a invasão em grande escala, ele não quer mais falar a língua do agressor e mudou para ucraniano.

“Acordei com a quinta explosão”

Ao recordar o dia 24 de fevereiro de 2022, Dima lembra-se de ter acordado com fortes explosões. “A minha mãe começou a enviar-me mensagens em pânico. A ansiedade dela afeta-me. Herdei essa caraterística dela”, explica, acrescentando que, embora a mãe quisesse sair imediatamente de Kiev, acabaram por ficar mais dois dias. “O principal problema para mim não era apenas o risco imediato, mas também a falta de informação fiável”, afirma.

“Até então, tinha recebido notícias de canais públicos pouco fiáveis, inundados de bots russos e de informações enganosas. Mas a minha mãe leu qualquer coisa sobre a chegada das forças russas a Kiev, o que a deixou mais ansiosa. Por isso, decidimos partir. A viagem de regresso foi um pesadelo”, explica. Foram para a sua casa em Rzhyshchiv, uma cidade a cerca de 80 quilómetros da capital. Segundo Dima, não se sentiam mais seguros e a sua mãe acabou por fugir do país ao fim de três semanas.

Dima ficou, pois não podia deixar o país devido à lei marcial - os homens entre os 18 e os 60 anos estão atualmente proibidos de sair do país - e não tinha recursos financeiros para se mudar para a parte ocidental do país, que é geralmente considerada mais segura. Após várias semanas, o seu amigo Chocollab contactou-o e acabaram por terminar o EP. No entanto, decidiram que não era a altura certa para o lançar.

Quando as festas começaram a ressurgir em Kiev, testaram o novo material. A receção positiva levou-os a lançar KYIVENERGO. “Em agosto de 2022, alguns amigos nossos estavam a organizar um festival de cultura de rua e música eletrónica chamado Брудний пес, e decidimos apresentar o álbum lá”, acrescenta.

Após o lançamento, a dupla tocou em concertos de beneficência organizados por iniciativas como a Repair Together, que se dedica à reconstrução de comunidades afetadas pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Durante as chamadas “rave clean-up-parties”, os DJs tocaram para voluntários que estavam a limpar e a reconstruir casas destruídas durante a ocupação ou os ataques russos.

O conceito de “segurança relativa

“A guerra influenciou certamente as minhas emoções e a minha música. Até as emoções negativas me motivam a criar”, explica Dima, dizendo que, de certa forma, sente que o ditado ‘os humanos adaptam-se a tudo’ é um pouco verdadeiro no seu caso. “Mas o que é que incluímos no termo 'adaptado'?”, pergunta ele, pensando no que significa viver a vida ‘normalmente’.

“Se incluirmos ir para o trabalho, sentarmo-nos num café, coisas desse género, então comecei a 'adaptar-me' quando o Chocollab e eu decidimos voltar a Kiev em junho de 2022”, explica. “Chamo-lhe o conceito de 'segurança relativa'. Pensei que se estivesse algures no meio do nada teria menos probabilidades de ser um alvo de mísseis. Mas depois apercebi-me de que isso me faz sentir mal. Acabei por perceber que prefiro viver plenamente durante um período mais curto do que o oposto; viver com medo e durante muito tempo”, explica.

Apercebi-me de que prefiro viver plenamente durante um período mais curto do que o contrário: viver com medo e durante muito tempo.

Dima

Acrescenta que, depois de as Forças Armadas ucranianas terem libertado as aldeias ocupadas na região de Kiev, houve poucas explosões no centro da cidade. “Em outubro de 2022, houve fragmentos de um míssil que caíram num parque infantil (Parque Shevchenko), em Kiev. Foi a poucos metros da universidade onde me licenciei”, conta e mostra uma fotografia sua em criança no parque infantil, que foi atingido pelos fragmentos de um míssil russo. “Foi como um choque com a realidade”, afirma.

Depois de um projétil russo ter atingido um parque infantil em Kiev, Dima publicou uma fotografia sua no mesmo parque quando era criança. Dima

“Gosto de géneros musicais mais pesados. Por isso, estou habituado a sons estridentes e distorcidos e a baixos pesados. Consigo dormir ao som do Frenchcore [um subgénero do hardcore]”, explica, chamando ao seu gosto musical a razão pela qual pensa que pode não se sentir tão abalado pelo som de explosões. “Não é uma vantagem nem uma desvantagem”, diz, ‘É uma desvantagem se quisermos que eu seja eficaz numa situação crítica, mas ajudou-me a evitar noites sem dormir - até certo ponto’.

Sirenes de ataque aéreo sobre Kiev

No que diz respeito à música eletrónica, o jovem de 27 anos descobriu que a guerra está a chegar a lugares que não esperava. “Apercebemo-nos de como o som das sirenes é comum na música eletrónica”, diz. Os DJs ucranianos são, por isso, extremamente cautelosos na seleção da música para os seus sets, uma vez que o som das sirenes pode ser perturbador para alguns.

O som das sirenes é algo a que muitos ucranianos se habituaram. Dependendo da sua localização, a sirene de ataque aéreo pode tocar várias vezes por dia. Com a Rússia a aumentar os seus ataques a cidades ucranianas, como Kiev e Kharkiv, a sirene de ataque aéreo tornou-se algo angustiante na vida das pessoas.

A cantora ucraniana Melancholydi publicou um vídeo no TikTok, que mostra este som permanente na vida de muitos ucranianos. Melancholydi compatibilizou-se com o som da sirene de ataque aéreo, transformando algo angustiante em algo belo.

“Recentemente, estava a trabalhar numa faixa”, recorda Dima, ”e a sirene de um ataque aéreo estava a tocar. Achei “fascinante” o facto de o som ter a mesma tonalidade que a melodia em que estava a trabalhar. Foi como um riso de desespero porque, nesta altura, tinha de haver uma estranha mudança nos nossos cérebros [no que diz respeito aos sons da guerra].”

A carregar o telemóvel ou a trabalhar em música nova?

Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia tem atacado cada vez mais as infraestruturas energéticas da Ucrânia. Devido ao facto de as centrais eléctricas terem sido atacadas por mísseis russos, a Ucrânia teve de reintroduzir apagões contínuos para poupar eletricidade. Como produtor, Dima está dependente da eletricidade.

“Comprei uma grande bateria eléctrica com dois kilowatts. No entanto, não conseguia abastecer todo o meu equipamento”, diz, acrescentando que não se sente à vontade para trabalhar com ele, caso o horário do apagão não seja cumprido. “Quando não sabemos se vamos ter eletricidade nas próximas 24 horas, preservamos a eletricidade que temos para carregar o telemóvel ou ter alguma luz à noite”.

Para ele, isso significa que, essencialmente, não pode ser produtivo durante esses dias.

Carros passam na Praça da Independência, na hora do crepúsculo em Kiev, Ucrânia, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Criar música ajuda Dima a lidar com a sua ansiedade e com tudo o que se passa na sua vida, para além da invasão em grande escala. “Tive um esgotamento mental no início de junho. Era difícil distinguir se não estava a fazer música por causa do meu estado mental, ou se o facto de não fazer música estava a piorar o meu estado”, admite. Na Ucrânia, toda a gente vive a vida dia após dia e ninguém sabe o que o dia seguinte lhe reserva.

“Adoro Kiev”, diz Dima, refletindo sobre a profunda ligação que o mantém enraizado na cidade, apesar dos desafios. “Outra razão pela qual não quero partir é porque a minha avó está cá e tenho pessoas que dependem de mim”, continuou, fazendo uma pausa para reconhecer as dificuldades práticas da mudança de residência. Para além de produzir música, o jovem de 27 anos também dá cursos de produção musical.

Dima não é o único que vê o seu futuro na Ucrânia. Uma sondagem recente realizada pela Fundação Ilko Kucheriv “Iniciativas Democráticas” com o serviço sociológico do Centro Razumkov revelou que a grande maioria dos ucranianos, cerca de 86%, quer construir o seu futuro na Ucrânia. Além disso, 59% têm uma intenção clara de permanecer no país.

Dima fala do sentimento de pertença que sente entre aqueles que partilham a sua origem cultural e os seus valores. “Quando estabeleço contactos, quando comunico, ou quando alguém me pára na rua, isso reforça a razão de eu estar aqui. Investi a minha vida aqui. Houve anos em que não era conhecido e senti-me isolado - preso, até. Sabia que precisava de trabalhar em rede para avançar na minha carreira, mas não sabia como.” O objetivo artístico de Dima é ambicioso: “Quero que a música eletrónica ucraniana seja reconhecida pela sua qualidade de produção de topo em todos os géneros”, afirma.

“Se ninguém os confrontar na linha da frente, Kiev poderá ser a próxima Bucha”

Em abril, o procurador principal da Ucrânia, Andriy Kostin, afirmou que as atrocidades cometidas pela Rússia nos territórios ucranianos temporariamente ocupados, bem como o massacre de Bucha, revelam um padrão consistente de comportamento genocida que justifica a instauração de um processo penal tanto na Ucrânia como, em última instância, no Tribunal Penal Internacional. De acordo com as autoridades ucranianas, as forças russas mataram pelo menos 1.400 pessoas, incluindo 37 crianças, em Bucha.

No primeiro mês da invasão em grande escala, vários milhares de homens juntaram-se voluntariamente às Forças Armadas ucranianas. Desde então, os números diminuíram. Em dezembro de 2023, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou que as Forças Armadas ucranianas precisavam de mobilizar até 500 mil soldados. Este número foi entretanto revisto pelo chefe do exército, Oleksandr Syrskyi. Desde então, não foi divulgado um número atualizado.

Em resposta, o governo ucraniano aprovou, na primavera, um projeto de lei que reduziu a idade de alistamento de 27 para 25 anos. Desde que a lei foi adotada, os homens são obrigados a atualizar os seus dados em linha e a mostrá-los aos agentes de recrutamento ou à polícia, quando solicitados.

Cartazes de recrutamento militar em Kiev. Johanna Urbancik

“Tenho medo de me alistar no exército”, diz Dima. “Vejo isso como um caminho que conduz a um desfecho pessimista: o de ser morto. Sinto-me envergonhado por admitir isto. Quando vejo soldados, só consigo admirá-los pela sua bravura e coragem altruístas”, diz.

Quando vejo soldados, não posso deixar de os admirar pela sua bravura e coragem altruístas.

Dima

E continua: “Mas já vi o que a Rússia traz à Ucrânia. Todos nós vimos Bucha. E apercebi-me: se ninguém os confrontar na linha da frente, Kiev pode ser a próxima Bucha. Quando confrontados com a escolha entre serem massacrados como as pessoas inocentes em Bucha ou irem para a linha da frente, a resposta é clara: vão para a linha da frente. Que mais precisa de ser dito?