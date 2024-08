Vai haver uma reunião dos Oasis? "Definitely maybe"!

De Euronews

Desavindos desde 2009, os irmãos Gallagher parecem ter feito as pazes e deram a entender que haverá um anúncio importante esta terça-feira de manhã.

É certo e sabido que os irmãos Liam e Noel Gallagher estão desavindos há muito tempo e nem sequer se falam - mas parece que fizeram as pazes há pouco tempo. Pelo menos, assim parecem indicar algumas publicações vindas a lume nas redes sociaism, que alimentam os rumores de uma reunião dos Oasis. Alguns indícios menos subtis de uma possível reunião vieram dos próprios membros da banda.

O antigo vocalista e o compositor e guitarrista foram às redes sociais para alimentar o frenesim dos fãs relativamente a uma potencial digressão dos Oasis em 2025.

Um pequeno clip com o mesmo tipo de letra e estilo do logótipo da banda foi partilhado nas contas de ambos os irmãos nas redes sociais no domingo à noite, bem como nas contas oficiais dos Oasis. O clip mostra um sinal preto onde se lê “27.08.24”, que pisca e muda para “8 am”.

O mesmo clip que sugere a data de terça-feira foi também mostrado nos ecrãs principais do palco durante a atuação de Liam no Reading Festival no domingo à noite, onde dedicou a faixa dos Oasis “Half The World Away” ao seu irmão e a faixa “Cigarettes & Alcohol” às pessoas que, segundo ele, odeiam a banda de rock.

Liam também partilhou vários artigos noticiosos que relatam os rumores e foi ao X para responder pessoalmente à especulação. “Eu nunca gostei dessa palavra, ex”, escreveu.

Numerosos relatórios afirmaram que os irmãos estavam programados para realizar uma série de shows no próximo ano, incluindo shows no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester. Há também especulações em torno de um potencial concerto no Festival de Glastonbury.

O público vai, provavelmente, poder voltar a ouvir temas como "Wonderwall" tocados ao vivo pela banda dos irmãos Gallagher

Os rumores sobre a reunião da banda têm surgido ao longo do último ano, sobretudo graças ao aparente abrandamento da relação conflituosa entre Liam e Noel. A rixa entre eles levou ao fracasso de várias turnês, com Noel deixando a banda após uma briga nos bastidores em 2009, em Paris.

"Don't go away" por muito tempo - um grande anúncio pode estar a chegar esta terça-feira.