Vídeo. Como é que a música é apreciada pela comunidade surda na Roménia?

Ambos cresceram em famílias com pais surdos, o que os inspirou a melhorar a vida das pessoas surdas.

Lavinia, 33 anos, e Denis, 35 anos, são intérpretes de música ao vivo há cinco anos, uma função desafiante que é diferente da típica interpretação de língua gestual. O seu trabalho traz alegria à comunidade surda e a dupla tem participado em grandes festivais e concertos por toda a Roménia.

"Preparamo-nos com antecedência, pelo menos 1 a 2 semanas. Também há casos em que recebemos a lista de reprodução do respetivo artista ou banda no próprio dia do evento. Aprendemos as peças, adaptamo-las, porque não há tradução literal" explica Lavinia, que já fez mais de 100 concertos.

Embora ainda esteja no início na Roménia, a profissão já existe fora do país há vários anos, sobretudo em países com elevados padrões de respeito pelos direitos das pessoas com deficiência.