Oasis confirmam reunião e anunciam digressão mundial em 2025

Já passaram 15 anos desde que Noel e Liam Gallagher deram o seu último concerto juntos, depois de se terem separado após uma discussão nos bastidores em Paris.

Pondo fim a dias, meses e anos de especulação, os Oasis, lendas do rock, anunciaram que se vão reunir pela primeira vez desde 2009 e que vão fazer espetáculos de reencontro no próximo ano, numa digressão mundial.

Tanto Noel como Liam Gallagher partilharam a notícia da digressão Oasis Live 25 nas redes sociais, juntamente com as contas oficiais dos Oasis, dizendo "É isto, isto está a acontecer".

Apesar de se tratar de uma digressão mundial, os espetáculos confirmados até agora incluem apenas datas no Reino Unido e na Irlanda. Até à data, a banda vai atuar nos estádios de Cardiff, Londres, Manchester, Edimburgo e Dublin em julho e agosto de 2025. Os bilhetes serão postos à venda no sábado, 31 de agosto.

Um comunicado de imprensa chamou a estes concertos a "etapa doméstica" da digressão, entusiasmando os fãs mais distantes com a promessa de que "estão a ser feitos planos" para que a digressão saia da Europa mais tarde em 2025.

No primeiro comentário sobre o anúncio, a banda disse: "As armas calaram-se. As estrelas alinharam-se. A grande espera acabou. Venham ver. Não será televisionado".

O anúncio surge após rumores de que a banda seria cabeça de cartaz em Glastonbury e faria uma série de espetáculos no próximo ano, incluindo dez datas no Estádio de Wembley, em Londres, e no Estádio Etihad, em Manchester.

Os irmãos Gallagher não fizeram muito para acabar com as especulações de que uma reunião dos Oasis estava iminente, provocando que um grande anúncio poderia ser feito.

O antigo vocalista e o compositor e guitarrista foram às redes sociais para alimentar o frenesim dos fãs relativamente a uma potencial digressão dos Oasis em 2025.

Um pequeno clip com o mesmo tipo de letra e estilo do logótipo da banda foi partilhado nas contas de ambos os irmãos nas redes sociais na noite do passado domingo, bem como nas contas oficiais dos Oasis.

O clip mostra um sinal preto onde se lê "27.08.24", que pisca e muda para "8am".

O mesmo clip que sugere a data de terça-feira foi também mostrado nos ecrãs principais do palco durante a atuação de Liam no Reading Festival, no domingo à noite, onde dedicou a faixa dos Oasis "Half The World Away" ao seu irmão e a faixa "Cigarettes & Alcohol" às pessoas que, segundo ele, odeiam a banda de rock.

Os rumores sobre a reunião da banda têm surgido ao longo do último ano, sobretudo graças ao aparente suavizar da relação conflituosa entre Liam e Noel. A zanga entre os dois levou ao fracasso de várias digressões, com Noel a deixar a banda depois de uma discussão nos bastidores em Paris, em 2009.