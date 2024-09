Mulheres dominam prémios MTV: Taylor Swift e Chappell Roan levam para casa principais prémios

Taylor Swift dominou os MTV Video Music Awards (VMAs) deste ano, tendo ganho sete prémios, incluindo Artista do Ano e Vídeo do Ano, enquanto a estrela em ascensão Chappell Roan conquistou o cobiçado prémio de Melhor Novo Artista.

Numa noite repleta de espectáculos de cortar a respiração, política, agitação nos bastidores e a quantidade certa de brilho, Taylor Swift roubou o espetáculo nos MTV Video Music Awards de 2024, arrebatando o prémio mais cobiçado: Vídeo do Ano, pelo seu grande êxito "Fortnight", com a participação de Post Malone.

No discurso, fez uma saudação sentida ao namorado, Travis, agradecendo-lhe por a ter apoiado no set do videoclip. "Tudo o que este homem toca se transforma em felicidade, diversão e magia", disse ela sobre a estrela da NFL Travis Kelce, antes de mudar de rumo para as eleições presidenciais de 2024 e instruir os seus fãs com mais de 18 anos a registarem-se para votar.

Embora Swift tenha evitado abordar diretamente a candidatura presidencial de Kamala Harris no palco, apoiou publicamente a vice-presidente pouco depois de Harris ter debatido com o antigo presidente Donald Trump.

A superestrela pop não ficou por aqui e saiu com sete VMAs, incluindo Artista do Ano, Melhor Pop, Melhor Edição, Melhor Direção e Melhor Colaboração, que ela e Post Malone aceitaram de Flavor Flav e do atleta olímpico Jordan Chiles.

Taylor Swift com fãs ao aceitar o prémio por "Fortnight" das mãos de Megan Thee Stallion nos MTV Video Music Awards AP Photo

No discurso de aceitação para Melhor Colaboração, Swift prestou homenagem a todos os que perderam as suas vidas e entes queridos durante o 11 de setembro de 2001: "Pessoal, queria dizer que, ao acordar esta manhã em Nova Iorque no dia 11 de setembro, tenho estado a pensar no que aconteceu há 23 anos. Todos os que perderam um ente querido, todos aqueles que perdemos... isso é o mais importante de hoje - tudo o que acontece esta noite fica atrás disso", disse.

De seguida, falou de Malone: "Há uma razão para Post Malone ser a pessoa favorita de toda a gente na música para colaborar. Demorou uma eternidade para eu conseguir que ele parasse de me chamar senhora", brincou no palco.

A estrela em ascensão Chappell Roan ganhou o prémio de Melhor Novo Artista e dedicou a vitória aos artistas drag e à comunidade queer e trans que a inspiram. A jovem de 26 anos seguiu o seu triunfo com uma inesquecível atuação de temática medieval, com cavaleiros a lutar enquanto interpretava o êxito de verão "Good Luck, Babe".

Tinashe entrega o prémio a Chappell Roan AP Photo

Sabrina Carpenter com o prémio ganho pela canção "Espresso" Credit: Evan Agostini/Invision

A estrela pop Sabrina Carpenter levou para casa o troféu de Canção do Ano pela faixa "Espresso". No início da noite, a cantora trouxe o seu pop de verão para o espetáculo de entrega de prémios, cantando os singles de sucesso "Please Please Please", "Taste" e "Espresso" enquanto dançava com um "lunático" e um "extraterrestre".

Tyla recebeu o prémio de Melhor Afrobeats e Katy Perry foi distinguida com o Video Vanguard Award, durante o qual revelou o seu próximo single "I'm His, He's Mine". Lisa, das Blackpink, fez a estreia a solo nos VMA e ganhou o prémio de Melhor K-Pop, enquanto Anitta garantiu o prémio de Melhor Música Latina pela faixa "Savage Funk".

A noite também foi repleta de actuações incríveis, incluindo Karol G, Lenny Kravitz e Eminem, que abriu o espetáculo com um medley dos seus êxitos.

Eminem interpreta "Houdini" nos MTV Video Music Awards AP Photo

Megan Thee Stallion apresenta o prémio de Vídeo do Ano nos MTV Video Music Awards 2024 AP Photo

Megan Thee Stallion, anfitriã do evento pela primeira vez, deu o pontapé de saída com uma piada sobre os VMAs, referindo-se a eles como os "prémios Megan voluptuosa", antes de fazer uma atuação de cortar a respiração no final da noite.

A 40ª edição dos VMAs, repleta de estrelas, teve lugar na UBS Arena, em Long Island, Nova Iorque.