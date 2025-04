PUBLICIDADE

Os cidadãos da UE estão, de um modo geral, satisfeitos com a sua vida. Segundo os dados do Eurostat, o nível de satisfação das pessoas com 16 anos ou mais é, em média, de 7,3 numa escala de 10.

Quais são os países mais felizes da UE?

A Finlândia ocupa o primeiro lugar com 7,8, seguida da Bélgica, Áustria, Roménia e Eslovénia, todos com 7,7.

E os países com as pontuações mais baixas?

Os búlgaros parecem ser os cidadãos mais infelizes. Com uma pontuação de 5,9, estão no extremo inferior do espetro da satisfação com a vida.

A Dinamarca (de 8,0 para 7,5) e a Suécia (de 7,9 para 7,5) são os países onde os níveis de satisfação diminuíram mais na última década.

Pelo contrário, os países que registaram os aumentos mais significativos na satisfação com a vida são o Chipre (de 6,2 para 7,5), a Bulgária (de 4,8 para 5,9), a Estónia (de 6,5 para 7,2), a Eslovénia (de 7,0 para 7,7) e a Grécia (de 6,2 para 6,9). Já Portugal apresentou um nível de satisfação de 7,1 em 2023, de acordo com os últimos dados do Eurostat.

Nesta sondagem, as pessoas foram convidadas a classificar a sua satisfação com a vida de 0 a 10.

A UE está a trabalhar numa definição mais complexa de felicidade, que vai além das habituais classificações do PIB.

Mais recentemente, a Comissão identificou critérios "8+1" para definir a qualidade de vida: Condições materiais de vida, quantidade e qualidade do emprego, saúde, educação, lazer e interações sociais, segurança económica e física, governação e direitos básicos, ambiente de vida e, por último, a experiência global da vida.