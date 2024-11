Os defensores do acordo entre a UE e o Mercosul argumentam que este reforçará os laços económicos entre a Europa e a América do Sul, eliminando os direitos aduaneiros sobre as exportações, nomeadamente de maquinaria, produtos químicos e automóveis. No entanto, o acordo é amplamente considerado como não sendo benéfico para o sector agrícola.

Os agricultores franceses continuaram a protestar esta quinta-feira, no quarto dia de mobilização contra um acordo de comércio livre com os países do Mercosul, exigindo um rendimento digno.

Dezenas de agricultores formaram um cortejo de tratores da Coordination Rurale de Lot-et-Garonne para bloquear o porto comercial de Bordéus em Bassens (Gironde). Muitos também despejaram pneus para bloquear o acesso ao grande porto marítimo onde são importados os cereais. "Ficaremos enquanto a ministro da Agricultura não assinar, num prazo de 15 dias, um documento que nos diga: todos estão sujeitos às mesmas regras que todos os europeus. Exigimos isso, no mínimo", disse um manifestante do sindicato da linha dura Coordination Rurale (CR).

"Impõem-nos este ou aquele produto e proíbem-nos outros, mas estes produtos são proibidos no nosso país e são permitidos no deles. Depois, compramos esses produtos, que não estão regulamentados, no estrangeiro", afirma outra manifestante.

A Coordination Rurale, um sindicato ligado à extrema-direita, prometeu uma "revolta agrícola", incluindo bloqueios de transporte de alimentos a partir de terça-feira em Auch e Agen, no sudoeste de França.

É um dos vários sindicatos que participam nos protestos em França, em oposição a disposições como a isenção de direitos aduaneiros para a importação de carne de bovino, aves de capoeira e açúcar, que, segundo eles, criam uma concorrência desleal.

No início deste ano, os agricultores organizaram protestos em França e noutros países da Europa, opondo-se à regulamentação da UE, manifestando preocupações financeiras, exigindo políticas agrícolas mais justas e opondo-se ao acordo comercial.

A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, opôs-se publicamente ao acordo comercial UE-Mercosul, citando riscos de desflorestação e preocupações de saúde ligadas à carne tratada com hormonas, enquanto o presidente Emmanuel Macron também criticou o acordo, a menos que os produtores sul-americanos cumpram as normas da UE.

Os sindicatos de agricultores franceses dizem que as suas manifestações têm como objetivo pressionar o governo francês e os funcionários da UE a bloquear ou renegociar o acordo.