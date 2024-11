Sindicato avança para a greve na Volkswagen após fracasso das negociações

De Euronews com EBU

O fabricante automóvel tem enfrentado dificuldades financeiras, devido à diminuição da procura na Europa e à concorrência dos veículos elétricos chineses.

Um sindicato alemão vai declarar greve na Volkswaggen no próximo mês, após as negociações com a empresa terem fracassado. Os dois lados não chegaram a acordo sobre as medidas de redução de custos.

Na quinta-feira, a IG Mettall (o maior sindicato de metalúrgicos do mundo) e a administração reuniram-se para a terceira ronda de negociações em Wolfsburg, a cidade do norte da Alemanha onde a empresa está sediada. Cerca de 7.000 trabalhadores manifestaram-se no local.

O sindicato propôs a criação de um fundo no valor de cerca de 1,5 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares) através da redução dos salários em 2025 e 2026.

Em troca o sindicato pedira que a administração voltasse atrás nos planos de encerrar fábricas e fazer despedimentos em massa. Esta seria a primeira vez que a Volkswagen, que tem 87 anos de história, iria fechar uma fábrica da Alemanha.

O sindicato disse que a administração garantiu que iria considerar as propostas, mas recusou-se a alterar os planos. Face a esta reação da empresa, os sindicatos decidiriam começar os preparativos para uma paralisação no início do próximo mês.

O gigante alemão tem enfrentado dificuldades financeiras, motivadas pela queda da procura na Europa e pela concorrência com os fabricantes chineses de carros elétricos.