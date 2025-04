Que aliados europeus de Trump estarão em Washington para a tomada de posse?

PUBLICIDADE

Donald Trump presta juramento hoje ao final da tarde, como 47º presidente dos Estados Unidos, e os políticos europeus estarão a ouvir atentamente o seu discurso de tomada de posse do segundo mandato, enquanto vários dos seus aliados políticos estarão presentes.

Desde a sua vitória eleitoral, a 5 de novembro, as declarações de Trump suscitaram preocupações na Europa quanto à rapidez com que será solicitado um aumento das contribuições dos países membros da NATO, o custo de um acordo de paz sobre o conflito na Ucrânia, para além da ameaça generalizada de aumento das tarifas aduaneiras.

Donald Trump também surpreendeu os europeus ao anunciar que pretendia comprar a Gronelândia, um território dinamarquês, não excluindo a possibilidade de recorrer à força.

Apesar de os chefes de Estado e de Governo não serem habitualmente incluídos na lista de convidados da cerimónia de tomada de posse dos presidentes americanos, o presidente da Argentina, Javier Milei, foi convidado e estará presente ao lado do presidente do Equador, Daniel Noboa. O presidente chinês, Xi Jinping, também foi convidado, mas será representado pelo vice-presidente Han Zheng.

Na Europa, os líderes das principais instituições europeias não foram convidados, mas é esperada em Washington uma grande concentração de políticos europeus de direita e de deputados ao Parlamento Europeu.

A primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, que visitou recentemente Donald Trump no seu clube de golfe em Mar-a-Lago, faz parte da lista de convidados e confirmou a sua presença no sábado. O antigo primeiro-ministro polaco e presidente da ECR, Mateusz Morawiecki, afirmou que vai estar presente na cerimónia, assim como o líder do Vlaams Belang belga, Tom Van Grieken, Eric Zemmour, líder do partido nacionalista francês Reconquête, Tino Chrupalla, co-líder do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), Santiago Abascal, presidente do partido espanhol Vox, e Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK.

A Euronews confirmou também que 13 eurodeputados dos Patriotas, da ECR e da Europa das Nações Soberanas estarão presentes na inauguração, incluindo os eurodeputados do VOX espanhol, do Fidesz húngaro, do Rassemblement National francês, da AFD alemã, da ANO checa, da Fratelli d'Italia italiana, do PiS polaco, do Dom i nacionalno okupljanje da Croácia e da Aliança Nacional da Letónia.

Na quarta-feira, um porta-voz de Viktor Orbán confirmou que o primeiro-ministro húngaro não tinha sido convidado.

Os magnatas do Silicon Valley também estarão presentes na tomada de posse de Trump, juntamente com antigos presidentes dos EUA, senadores e membros da Câmara dos Representantes dos EUA, diplomatas estrangeiros, como a representante da UE em Washington, Jovita Neliupšienė, e chefes de Estado. O proprietário da X, Elon Musk, que irá liderar o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, estará presente, bem como o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e os chefes da Alphabet e da Apple, Sundar Pichai e Tim Cook.

Espera-se que 200.000 pessoas compareçam em Washington DC para a cerimónia.

O dia da tomada de posse dos presidentes americanos é composto por várias etapas formais, desde uma cerimónia na Igreja de São João, na Praça Lafayette, uma igreja histórica de Washington DC, até três bailes inaugurais em toda a cidade, onde se espera que o novo presidente discurse.

O espetáculo musical terá lugar no palco principal do Capitólio dos Estados Unidos, antes da tomada de posse de Donald Trump e do vice-presidente eleito J.D Vance, bem como do discurso inaugural do presidente norte-americano.