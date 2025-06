Viúvas ucranianas dizem que é impossível fazer tréguas a qualquer preço

PUBLICIDADE

Svitlana Poltavska é natural de Troitske, uma povoação na região de Luhansk, que fica mesmo na fronteira com a Rússia.

Quando Moscovo invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, o seu marido, um soldado do Serviço Nacional de Guarda de Fronteiras, foi enviado para combater as forças invasoras e morreu nos primeiros dias da guerra.

Svitlana e os seus dois filhos ficaram em Troitske, sob ocupação russa, durante quatro meses. Explica que já ouviu dizer "obrigado" e que devia estar mais grata, dito pelos soldados russos, que entraram em sua casa com "buscas e espancamentos extensos".

Enquanto partilha com a Euronews a sua experiência sob a ocupação russa, esforça-se por conter as lágrimas.

"Todos os dias, os russos diziam: "agradeçam por ainda não estarmos a tocar nas crianças'", recorda.

Svitlana estava a levar as crianças - a filha de três anos e o filho de nove - para outra sala, para evitar que testemunhassem os espancamentos e o assédio. "O meu filho ouviu tudo, mas pelo menos não viu com os seus próprios olhos", disse ela.

Tendo vivido durante a ocupação, Svitlana afirma que "não há nada de humano no exército russo, apenas crueldade total".

As afirmações de Moscovo de que a Rússia "veio salvar e socorrer o Donbass" não podiam estar mais longe da verdade e da realidade que ela viveu.

"Eu sou do Donbass. Eles não vieram para me salvar. Vieram para me matar. Matar-me-iam na minha própria casa, até ao fim".

Svitlana Poltavska No estúdio de arte em Kiev, Ucrânia Dmytro Chayka

Svitlana conseguiu fugir em meados de julho de 2022, uma provação que a fez compreender que os ucranianos não serão forçados a qualquer acordo de paz, especialmente a qualquer preço.

"Uma trégua a qualquer preço é impossível, porque o preço já foi estabelecido. O preço é a vida dos nossos homens, a vida dos nossos filhos. E nunca haverá perdão para isso, nunca", explicou.

Há três meses, Svitlana juntou-se às Forças Armadas da Ucrânia para seguir os passos do seu marido e proteger os seus filhos. "Se vencermos agora, os nossos filhos não terão de lutar pela nossa independência e pelos nossos direitos", afirmou.

Também aderiu ao projeto de terapia artística "She is Alive: Histórias de Amor", que reúne mulheres ucranianas que perderam os seus maridos e filhos, utilizando a pintura para exprimir a sua dor.

Mostrando os seus trabalhos, Svitlana diz que nunca tinha feito desenhos, mas que agora é a forma que encontrou para mostrar o seu amor ao marido falecido, tal como numa pintura em que o desenhou como um anjo da guarda para ela e para os filhos.

Mulheres no estúdio de arte do projeto “She is Alive. Histórias de amor” em Kiev, Ucrânia Dmytro Chayka

Centenas de quadros, centenas de famílias destruídas

Olena Sokalska, fundadora do She is Alive: Histórias de Amor, explica que a terapia artística é um lugar seguro para as esposas e mães de soldados mortos.

Nesta comunidade, diz Olena, as mulheres podem sentir-se completamente livres. "Podem falar umas com as outras, rir, celebrar aniversários. E cada uma delas compreende a dor que tem dentro de si a dor que permanecerá sempre", disse Olena à Euronews.

Olena explica que as mulheres sentem uma dor avassaladora, mas pintam sobretudo sobre o seu amor.

"Quando as mulheres perdem os seus maridos, os seus entes queridos, perdem o mundo inteiro, perdem-se a si próprias, e sentem este vazio avassalador, este vazio que nada pode preencher", disse Olena.

Muitas vezes, a arte ajuda estas mulheres mais do que a terapia, até porque não há terapeutas suficientes para ajudar toda a gente. "A dimensão da tragédia na Ucrânia não tem precedentes", acrescentou.

Olena Sokalska, fundadora do projeto “She is alive. Histórias de amor' Dmytro Chayka

Quase todas as famílias na Ucrânia perderam alguém - os seus entes queridos morreram, diz Olena, acrescentando que há demasiadas pessoas na Ucrânia que precisam de ajuda e apoio.

"Mais de 300 quadros sobre o amor já foram pintados aqui. São 300 famílias ucranianas felizes que foram destruídas pela guerra. E esta é uma pequena percentagem de todos os que se sentem assim", explicou.

"Três mil mulheres estão atualmente em lista de espera para se juntarem a nós no nosso estúdio e começarem a pintar. Não temos recursos para as convidar ao mesmo tempo, por isso estamos à procura de apoio".

"Perdi um filho e um filho é um futuro"

Vita Kharchuk, de Kiev, é uma das mulheres que o Euronews encontrou no atelier. O seu filho era um soldado do regimento Azov e estava a defender a Ucrânia em Mariupol quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala.

A pintura de Vita é sobre o seu filho e os seus companheiros soldados, a partir da fotografia que este lhe enviou a 26 de fevereiro de 2022, de Mariupol, apenas dois dias após o ataque total de Moscovo.

Na foto, Vitaliy Kharchuk sorri enquanto carrega ao ombro um sistema anti-tanque NLAW. Foi morto poucos dias depois.

Uma fotografia de Vitaliy , soldado do regimento Azov, no estúdio de arte em Kiev, Ucrânia Dmytro Chayka

"Os três morreram na cidade de Mariupol, na sua posição. É assim que eu os vejo. Neste quadro, há três rapazes jovens e bonitos, cheios de desejo de viver, amor pela sua pátria, amor pelas suas famílias, cheios de sonhos", explicou Vita.

Ela diz que nunca tinha pintado antes, como muitas outras mulheres aqui, mas depois de se juntar a esta comunidade há três semanas, sentiu que estava entre aqueles que a compreendiam.

Embora a hora exata da sua morte não seja clara, Vita acredita que o seu filho foi morto no início de abril, mais de um mês após a defesa de Mariupol. Foi identificado numa vala comum muito mais tarde, pelas suas tatuagens.

"A dor de uma mãe nunca desaparece e nunca se alivia. Perdi um filho, e um filho é um futuro. Não tenho o meu filho, nunca terei netos, não terei ninguém nem nada", diz Vita, chorando.

Vita Kharchuk, a mãe do soldado ucraniano Vitaliy Kharchuk, no seu estúdio de arte em Kiev, Ucrânia Dmytro Chayka

Vitalii tinha apenas 22 anos e Vita diz que o seu maior sonho era casar com a sua noiva e ter três filhos.

Todas as mulheres que vêm a este estúdio dizem que a coisa mais importante que recebem aqui é a sensação de estarem entre aqueles que as compreendem, que compreendem a mesma dor de uma perda e o mesmo luto.

Aqui, não têm de explicar a dor pela qual estão a passar, que pode ser inimaginável para outros, e o preço que elas e as suas famílias já pagaram para defender a Ucrânia da invasão russa.

E sabem que é apenas aos seus maridos e filhos, juntamente com outros homens ucranianos, a quem estão eternamente gratos por os terem defendido.