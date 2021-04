Restaurante no Dubai serve menus de degustação com 15 pratos

Um pequeno restaurante no Dubai tem causado uma grande agitação. O Tresind Studio é um atelier de 20 lugares - escondido dentro do seu restaurante-mãe, o Tresind no Hotel Voco - serve menus de degustação indianos com até 15 pratos. Fomos conhecer o chef executivo Himanshu Saini para provar um dos seus pratos de assinatura favoritos.

Euronews, Sarah Hedley Hymers: Chef Himanshu, é fabuloso estar aqui. O que vai cozinhar hoje?

Chama-se "khichuri". É apenas uma humilde tigela de arroz e lentilhas. Mas há uma grande história por trás deste prato porque é um daqueles pratos que é preparado em todas as zonas do nosso país, mas dependendo de cada casa e cada região fazem este prato com os seus próprios ingredientes. Utilizámos as ervilhas amarelas e as lentilhas vermelhas juntamente com o arroz. Deixamos de molho durante 30 minutos e fervemos simplesmente. Depois de fervermos o arroz e as lentilhas, mantemos a preparação de lado porque primeiro vamos preparar a tempero para o "khichuri". HIMANSHU SAINI Chef

"Khichuri", também conhecido como "khichdi" é temperado com especiarias mistas ou "masala" é torrado em "ghee" e manteiga usada na cozinha indiana. O chef Himanshu adiciona sementes de cominho, gengibre, alho, piripiri em pó, coentros em pó e açafrão, com um pouco de tomate e cebola no final.

Deixamos cozinhar cerca de 10 minutos. Ponho um pouco de manteiga e depois um pouco de sumo de limão; muitos coentros frescos e depois acrescentamos-lhe um pouco de natas. Agora, apenas adicionamos uma colher cheia de khichuri na tigela. E este é o mapa da Índia, que fizemos de forma tão bonita. E usámos diferentes ingredientes coloridos. Todos têm um papel a desempenhar nas minhas receitas, porque cada garfada representa o gosto da zona de cada ingrediente.



Temos algum açafrão, que é de Jammu, que é onde se obtém o melhor açafrão do mundo. E depois temos algumas maçãs verdes do Himachal Pradesh, que vão acrescentar alguma acidez agradável ao prato. Depois temos este chutney de papaia de Gujrat, sim. Um chutney de alho de Maharastra; um pouco... Depois, temos um pouco de pimenta preta de Kerala. E isto é pólvora de madras - é uma combinação de arroz e lentilhas com um pouco de especiarias e é de Tamil Nadu, Chennai. HIMANSHU SAINI Chef

No total, o chefe utiliza 20 condimentos vindos de toda a Índia. É um prato espantoso, e acredito que vale a pena a viagem até Tresind Studio.