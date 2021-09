Contar a história dos Emirados através da gastronomia é aposta do restaurante Al Fanar no Dubai.

Hashem Al Marzouqi sonhava em contar a história dos Emirados através da culinária. Um sonho que se tornou realidade com a abertura do primeiro restaurante Al Fanar, no Dubai, em 2011. Desde então, a marca passou a ter nove restaurantes, no Dubai e em Londres. A euronews falou com o filho do fundador do restaurante Al Fanar, Sohail Al Marzouqi.

Sohail Al Marzouqi: "Hoje, o Chefe Puru vai cozinhar alguns pratos tradicionais dos Emirados. A começar pelo machboos de peixe. Trata-se de um arroz cozido com caldo de peixe e baharat, uma mistura de especiarias dos Emirados".

euronews: "Qual é a composição do baharat?"

Sohail Al Marzouqi: "A composição do Baharat varia. Cada família tem a sua própria receita. Geralmente é uma mistura de dez a doze especiarias moídas. Inclui limão preto, açafrão, cardamomo, cominhos, todos esse tipo de especiarias misturadas".

euronews: "Limão preto. Já vi isso no mercado, mas não sei o que é, pode dizer-nos como usá-lo?"

Sohail Al Marzouqi: "Limão preto é limão seco. Cortamos o limão seco ao meio, tiramos a polpa e depois cozinhamo-lo com o arroz, para dar-lhe sabor".

euronews: "Tradicionalmente, os emiradenses comem com a mão direita. Está certo?"

Sohail Al Marzouqi: "Sim, sempre. E, para a sobremesa, geralmente vamos para outra sala, mais descontraída, afastamo-nos da mesa do almoço ou jantar, para saborear a sobremesa".

euronews: "O Asidat al tamor ou pudim de tâmaras é feito com tâmaras, água, farinha, erva-doce em pó e xarope de tâmaras e é decorado com manteiga clarificada".

euronews: "Aqui temos o legaimat, uma sobremesa muito famosa nos Emirados. É uma massa frita com açafrão, fermento e farinha regados com xarope de tâmaras e sementes de sésamo".

Clique no vídeo para ver todas as receitas do programa.