"Capital cultural da Rússia" propõe passeios de outono

Em São Petersburgo, o tempo parece abrandar no final do outono. A cidade convida a passeios e pode ter os museus só para si. Tem também novos destinos a explorar, como o Museu Ferroviário Russo.

De locomotivas a vapor construídas durante a era czarista a luxuosas carruagens da época soviética, a coleção é vasta.

A primeira linha ferroviária russa foi lançada aqui em São Petersburgo, em 1837.

Museu Ferroviário Russo, São Petersburgo, Rússia POSTCARDS/EURONEWS

São Petersburgo é frequentemente chamada “a capital cultural da Rússia”. A cidade tem mais de uma centena de teatros e o outono é rico em estreias, como confirma o ator Arkady Sharogradsky.

"Todos conhecem as Noites Brancas, mas no outono, quando chegam as Noites do Norte, os teatros de São Petersburgo iluminam as noites com dramas mundialmente famosos, companhias de ballet e de ópera dão espectáculos aqui, e criam essa atmosfera, graças à qual São Petersburgo é chamada a Capital Cultural da Rússia".

O teatro Aleksandrinsky é uma obra-prima do arquiteto Carlo Rossi e um dos símbolos de São Petersburgo.

Camarote real no Teatro Alexandrinsky, São Petersburgo, Rússia POSTCARDS/EURONEWS

A história de Aleksandrinsky é impressionante. Quase todas as peças importantes dos escritores clássicos russos mais famosos estrearam no teatro, onde imperadores assistiram a partir do esplêndido camarote real.

São Petersburgo sabe certamente como agradar a quem a visita, ao criar um ambiente único para cada estação do ano.