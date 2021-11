A riqueza da gastronomia da diáspora africana na Expo 2020

Os visitantes da Expo 2020 no Dubai têm a oportunidade de explorar a riqueza da culinária africana no primeiro salão dedicada à gastronomia da diáspora de África, o Alkebulan.

O curador do salão, Alexander Smalls, convidou-nos a provar o seu prato favorito, arroz frito com rabo de boi.

"Estou ansioso por fazer o arroz frito com rabo de boi. Adoro arroz frito, é um dos pratos que me fazem sentir bem. Basta limpar o frigorífico para fazer algo maravilhoso. Mas eu tenho um plano. Começamos com o rabo de boi. Retirámos a cauda e o osso. E a seguir, colocamos o arroz branco, arroz jasmim. Depois o arroz preto, que é mais firme. Gosto de misturar os dois, porque a comida africana tem muito a ver com texturas”, disse à euronews Alexandre Smalls.

A receita de arroz frito com rabo de boi de Alexander Smalls euronews

A influência da culinária chinesa

“Não há uma ordem particular. No entanto, gosto de começar com o rabo de boi porque gosto de aproveitar a carne, a gordura da carne. Normalmente, misturaria a couve com o arroz, mas quero que a couve fique um pouco mais tenra. Adiciono os temperos, os cominhos, para ficar bastante condimentada, antes de juntar o arroz. E agora, o arroz. Para mim, trata-se da influência afro-asiática, que vem dos escravos que estavam na China, e que remonta ao século XVI. O arroz e a culinária chinesa e africana são influências fundamentais. Em seguida, junto o feijão verde queniano. Por último, mas, não menos importante, o cebolinho e o molho de soja que vai dar um sabor especial. Aqueço a frigideira para que o vapor acentue o sabor", acrescentou o curador do salão Alkebulan na Expo 2020.

E acrescentou: E por fim, tenho aqui um ovo cozido que vou cortar ao meio. Vamos por um bocadinho de paprika fumada. Polvilhamos o prato e pomos os coentros frescos à volta do prato para obter um belo resultado final".

A Expo 2020 pode ser visitada até 31 de março de 2022.