O que é que há para fazer no maior exclave sem litoral do mundo? Descobrimos a história, a famosa hospitalidade e uma magnífica fortaleza de montanha na remota região de Nakhchivan.

Neste episódio de "Explore Azerbaijan", a repórter da Euronews Anca Ulea experiencia a famosa hospitalidade do Azerbaijão naquela que poderá ser a sua região mais singular - Nakhchivan.

Definido pela formidável cadeia montanhosa de Zangezur, incluindo o lendário Monte Ilandagh, Nakhchivan é considerado o maior enclave sem litoral do mundo. Não partilha qualquer fronteira terrestre comum com o resto do Azerbaijão.

Anca fica a saber mais sobre a história da região visitando o Palácio dos Khans na cidade de Nakhchivan, que foi a casa dos governantes de Nakhchivan entre os séculos XVIII e XX. Visita a residência recentemente restaurada, ricamente decorada com artefactos originais do período do canato.

Para provar um prato tradicional que em tempos foi servido aos próprios Khans, Anca dirige-se à segunda maior cidade de Nakhchivan, Ordubad. A cidade é conhecida pela sua hospitalidade, com muitos habitantes locais ansiosos por receber os viajantes nas suas casas.

Anca é convidada a partilhar o prato tradicional de Arzuman Kufta com uma família local. A cozinheira Banu explica que esta almôndega gigante era historicamente reservada à realeza; agora é preparada para ocasiões especiais e convidados muito queridos.

Anca termina a sua viagem subindo os 1500 degraus até ao topo do castelo de Alinja. Empoleirada num penhasco de montanha a 1800 metros acima do nível do mar, a fortaleza medieval era conhecida como o "Castelo Invencível". Sobreviveu mesmo aos ataques do famoso conquistador Tamerlane.

Hoje, é um refúgio tranquilo onde os viajantes podem admirar a impressionante vista panorâmica, que é como Anca passa os últimos momentos da sua viagem a este peculiar recanto do Azerbaijão.

Para saber mais sobre esta história, veja o episódio completo no leitor acima.