Nasceu o Sicília Express, o comboio para atravessar Itália no Natal

Uma viagem que não é apenas um regresso a casa, mas um "regresso às raízes". É assim que a região da Sicília descreve uma viagem de comboio diferente da habitual: o Sicília Express, que ligará Turim à ilha, atravessando toda a Itália em duas datas já definidas, com partida a 21 de dezembro e regresso a 5 de janeiro de 2025.

Com duas carruagens-restaurante e um total de 544 lugares, o novo Sicília Express foi concebido em colaboração com o Departamento Regional de Infraestruturas e Mobilidade da região da Sicília, com o objetivo de oferecer uma nova forma de viajar que combina o turismo lento, sustentável e de qualidade com a beleza de viajar de comboio. Uma alternativa aos preços exorbitantes para chegar à Sicília a partir do norte de Itália durante as férias de Natal.

Influenciadores a bordo

O preço do bilhete começa nos 29,90 euros por um lugar e vai até aos 129,90 euros por uma carruagem-cama individual: o comboio da Ferrovie dello Stato Treni Turistici Italiani terá carruagens-cama, beliches e compartimentos de seis lugares.

"A experiência a bordo do comboio será enriquecida pela presença de personalidades conhecidas que narrarão a viagem até à Sicília", explica a empresa. "Durante a viagem, os passageiros desfrutarão de experiências culturais e gastronómicas que celebram a autenticidade da Sicília, graças a masterclasses, performances artísticas e à participação de influenciadores e personalidades conhecidas do meio siciliano", lê-se no site dedicado à experiência.

Também especiais são as carruagens-restaurante com menus dedicados: produtos típicos da tradição gastronómica e vinícola siciliana serão servidos a bordo do comboio.

Voos para a Sicília a 700 euros

"O governo regional está a pôr em prática todas as intervenções possíveis para apoiar todos os sicilianos, trabalhadores ou estudantes que, por opção ou necessidade, vivem no norte de Itália e desejam juntar-se aos seus entes queridos para passar as férias de Natal juntos", explicou o presidente da região da Sicília, Renato Schifani, na apresentação da iniciativa.

Os residentes sicilianos podem ainda beneficiar do "bónus de voo" instituído pela região, com um reembolso de 25% dos bilhetes nas rotas domésticas, aumentado para 50% durante cerca de um mês, entre dezembro e janeiro.

No entanto, em comparação com o estudo realizado pelo Giornale di Sicilia no início de novembro, o custo dos bilhetes no final desse mês aumentou, em média, 15%, registando valores recorde: para a viagem de 21 de dezembro a 6 de janeiro a partir do aeroporto de Caravaggio, em Bérgamo, e com destino ao aeroporto de Catania-Fontanarossa "Vincenzo Bellini", e vice-versa, são necessários 716 euros.