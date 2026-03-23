Colisão de avião com veículo aeroportuário após aterragem faz dois mortos em Nova Iorque

Um avião operado pela Air Canada colidiu com o um veículo de combate a incêndios da Autoridade Portuária, depois de aterrar no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O acidente fez dois mortos, o piloto e co-piloto do avião da Air Canada, bem como dezenas de feridos: 39 passageiros do avião e outros membros da tripulação tiveram de ser transportados para o hospital para receber tratamento, mas a maioria teve alta entretanto.

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Os bombeiros foram acionados pelas 23h38 de domingo, hora local, sem que as autoridades tenham indicado mais detalhes sobre o acidente ocorrido na pista do aeroporto, localizado em East Elmhurst, Queens.

"Por volta das 23h40 de domingo, um voo da Jazz Aviation operado em nome da Air Canada esteve envolvido num incidente na Pista 4 do Aeroporto LaGuardia, no qual a aeronave colidiu com um veículo de resgate e combate a incêndios da Autoridade Portuária que estava a responder a um incidente separado", afirmou a Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia num comunicado.

Segundo avança a NBC News, que cita duas fontes próximas da investigação, as vítimas mortais são o piloto e co-piloto da aeronave. As imagens no local revelam a aeronave seriamente danificada, principalmente na zona frontal, com o nariz esmagado.

De acordo com um comunicado da Air Jazz Aviation seguiam a bordo da aeronave um total de 72 passageiros e quatro membros da tripulação, segundo a lista preliminar de voo, números que poderão ser ainda atualizados.

O voo partiu do Aeroporto Internacional de Montreal-Pierre Elliott Trudeau, o principal aeroporto que serve Montreal.

O National Transport Safety Board (NTSB) informou que estavam a ser recolhidas informações sobre a situação, tendo confirmado o envio de uma equipa para o local de forma a investigar o incidente.

O site do Sistema Nacional de Espaço Aéreo da Administração Federal de Aviação informou que o aeroporto LaGuardia foi encerrado, tendo sido emitiad uma ordem de paragem no solo para todos os aviões. A autoridade de gestão de emergências de Nova Iorque alertou as pessoas para que esperassem cancelamentos e atrasos nos respetivos voos.