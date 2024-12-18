Vídeo. Maratona de Gelo da Antártida, a corrida mais fria do mundo

Concorrentes de todo o mundo participaram, na passada sexta-feira, na lendária Maratona de Gelo da Antártida, considerado um dos desafios mais extremos a nível mundial.
Por razões de segurança, o percurso foi desenhado de modo a circundar o campo de exploração do glaciar Union, passando pelo deslumbrante, mas implacável manto de gelo dos montes Ellsworth.
O italiano Andrea Bonanomi, de 36 anos, ficou em primeiro lugar na prova, com um tempo de 3h23m37s. Na categoria feminina, um novo recorde foi estabelecido, tendo sido conquistado pela norte-americana Liesl Muehlhauser, que completou o percurso em 3h29m16s.
O corredor chinês Yusheng Ni estabeleceu um novo recorde na maratona de 100 quilómetros, com um tempo de 9h20m28s.
A próxima Maratona de Gelo da Antártida está marcada para dezembro de 2025.