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Um corredor durante a maratona no gelo, no glaciar Union, na Antártida, 13.12.2024
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Vídeo. Maratona de Gelo da Antártida, a corrida mais fria do mundo

Últimas notícias:

Prova decorreu na passada sexta-feira, dia 13 de dezembro.

Concorrentes de todo o mundo participaram, na passada sexta-feira, na lendária Maratona de Gelo da Antártida, considerado um dos desafios mais extremos a nível mundial.

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Por razões de segurança, o percurso foi desenhado de modo a circundar o campo de exploração do glaciar Union, passando pelo deslumbrante, mas implacável manto de gelo dos montes Ellsworth.

O italiano Andrea Bonanomi, de 36 anos, ficou em primeiro lugar na prova, com um tempo de 3h23m37s. Na categoria feminina, um novo recorde foi estabelecido, tendo sido conquistado pela norte-americana Liesl Muehlhauser, que completou o percurso em 3h29m16s.

O corredor chinês Yusheng Ni estabeleceu um novo recorde na maratona de 100 quilómetros, com um tempo de 9h20m28s.

A próxima Maratona de Gelo da Antártida está marcada para dezembro de 2025.

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