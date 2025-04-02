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Watches and Wonders 2025: maior evento de relógios do mundo está de volta
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Vídeo. Maior evento de relógios do mundo está de volta

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O Watches and Wonders, o principal evento da indústria da alta relojoaria, abriu portas em Genebra na terça-feira, dia 1 de abril. A edição de 2025 conta com a participação de um número recorde de 60 marcas.

Durante quatro dias, os grandes relojoeiros, representados por vários embaixadores de renome, apresentarão as suas novas coleções e algumas peças inéditas aos retalhistas e jornalistas internacionais.

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Os visitantes do evento poderão participar em ateliers de relojoaria e de joalharia, bem como descobrir os programas de formação dos relojoeiros do futuro.

Todos os anos decorrem atividades paralelas em lojas, cinemas e livrarias de Genebra como parte do evento. No ano passado, a capital mundial da relojoaria acolheu cerca de 49.000 profissionais e entusiastas da área.

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