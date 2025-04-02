Vídeo. Maior evento de relógios do mundo está de volta

Durante quatro dias, os grandes relojoeiros, representados por vários embaixadores de renome, apresentarão as suas novas coleções e algumas peças inéditas aos retalhistas e jornalistas internacionais.
Os visitantes do evento poderão participar em ateliers de relojoaria e de joalharia, bem como descobrir os programas de formação dos relojoeiros do futuro.
Todos os anos decorrem atividades paralelas em lojas, cinemas e livrarias de Genebra como parte do evento. No ano passado, a capital mundial da relojoaria acolheu cerca de 49.000 profissionais e entusiastas da área.