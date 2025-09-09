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FOTO DE ARQUIVO - Agentes da polícia bloqueiam manifestantes que pedem a libertação de prisioneiros políticos e exigem novas eleições em Tbilisi, Geórgia, 31 de março de 2025.
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Vídeo. Apoiantes do partido no poder atacam manifestação da oposição em Tbilisi

Últimas notícias:

Várias pessoas ficaram feridas em Tbilisi na segunda-feira, após apoiantes do partido no poder, o Sonho Georgiano, atacarem ativistas da oposição junto à sede eleitoral do presidente da câmara, Kakha Kaladze.

A violência surge antes das eleições municipais a 4 de outubro, que os partidos da oposição afirmam que irão boicotar, acusando o governo de abandonar o caminho europeu do país e aproximar-se de Moscovo.

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As tensões políticas têm dominado a Geórgia desde as disputadas eleições parlamentares de outubro de 2024, quando o Sonho Georgiano reivindicou a vitória apesar das alegações de manipulação de votos apoiada pela Rússia.

Líderes da oposição, muitos agora presos, continuam a exigir novas eleições sob supervisão internacional, à medida que aumentam as tensões sobre a suspensão da integração na UE pelo governo.

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