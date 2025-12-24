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Prato Nevoso, na província italiana de Cuneo, registou a maior queda de neve na Europa a 23 de dezembro
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Vídeo. Itália: nevão recorde cobre a estância de esqui de Prato Nevoso antes das festas

Últimas notícias:

Nevões excecionais na estância de esqui de Prato Nevoso, Itália, dificultam o acesso rodoviário, com vias cobertas de neve, e obrigam a cautela na circulação na região.

Prato Nevoso, uma estância de esqui na província italiana de Cuneo, registou uma queda de neve recorde nos últimos dias, com cerca de 1,5 metros em apenas 24 horas, segundo a imprensa italiana.

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Relatos indicam que a acumulação total de neve na estância já atingiu cerca de três metros, a mais elevada da Europa nesta época.

As operações de limpeza decorrem 24 horas por dia, com a neve intensa a persistir, enquanto os esquiadores aproveitavam condições invulgarmente boas às portas do período festivo.

Imagens mostram grandes bancos de neve a ladearem as estradas que conduzem à estância.

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