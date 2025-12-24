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Imagem retirada de vídeo fornecido pelo Comité de Investigação de Moscovo mostra investigadores junto ao local de uma explosão mortal em Moscovo, 24 de dezembro de 2025
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Vídeo. As imagens do local da explosão que matou dois agentes da polícia em Moscovo

Últimas notícias:

Três pessoas, incluindo dois agentes da polícia rodoviária, morreram numa explosão em Moscovo, na quarta-feira

Uma explosão matou três pessoas, incluindo dois agentes da polícia de trânsito, em Moscovo, na quarta-feira, disseram investigadores russos.

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A explosão ocorreu quando agentes em patrulha se aproximaram de um homem descrito como tendo um comportamento suspeito.

Um engenho explosivo detonou a curta distância, matando os agentes e outra pessoa nas proximidades.

O Comité de Investigação disse que investigadores e peritos forenses trabalhavam no local para determinar como o engenho foi acionado e quem era responsável. A área foi isolada enquanto eram recolhidas provas.

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