Vídeo. As imagens do local da explosão que matou dois agentes da polícia em Moscovo

Uma explosão matou três pessoas, incluindo dois agentes da polícia de trânsito, em Moscovo, na quarta-feira, disseram investigadores russos.
A explosão ocorreu quando agentes em patrulha se aproximaram de um homem descrito como tendo um comportamento suspeito.
Um engenho explosivo detonou a curta distância, matando os agentes e outra pessoa nas proximidades.
O Comité de Investigação disse que investigadores e peritos forenses trabalhavam no local para determinar como o engenho foi acionado e quem era responsável. A área foi isolada enquanto eram recolhidas provas.