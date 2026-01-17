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Foto de grupo durante reunião para assinar acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, em Assunção, Paraguai, sábado, 17 de janeiro de 2026
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Vídeo. UE e Mercosul assinam grande acordo comercial em Assunção

Últimas notícias:

Assinado acordo comercial UE-Mercosul em Assunção, no Paraguai, concluindo negociações iniciadas há mais de 25 anos

União Europeia e Mercosul assinaram formalmente, no sábado, em Assunção, Paraguai, um acordo de livre comércio há muito aguardado, após mais de 25 anos de negociações.

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O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participaram na cerimónia ao lado de líderes de vários países latino-americanos. Responsáveis posaram para a foto de família e representantes assinaram o acordo no palco.

Von der Leyen disse que o acordo visa proporcionar «benefícios reais e tangíveis» para pessoas e empresas.

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