Vídeo. UE e Mercosul assinam grande acordo comercial em Assunção

União Europeia e Mercosul assinaram formalmente, no sábado, em Assunção, Paraguai, um acordo de livre comércio há muito aguardado, após mais de 25 anos de negociações.
O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participaram na cerimónia ao lado de líderes de vários países latino-americanos. Responsáveis posaram para a foto de família e representantes assinaram o acordo no palco.
Von der Leyen disse que o acordo visa proporcionar «benefícios reais e tangíveis» para pessoas e empresas.