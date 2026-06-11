Vídeo. Regressa a arte urbana do Mundial às ruas do Rio de Janeiro

Nos bairros da Tijuca e da Saúde, no Rio de Janeiro, moradores transformaram ruas inteiras em murais ao ar livre em apoio à seleção brasileira.
Paredes, passeios e esquinas estão pintados de verde e amarelo, enquanto os adeptos se juntam em torno do sonho de um sexto título mundial.
A tradição é ao mesmo tempo festa e ritual. No Rio, decorar as ruas antes dos grandes torneios há muito que aproxima vizinhos, e os murais deste ano dão continuidade a esse costume.
O objetivo é simples: preparar a cidade para o futebol e manter viva a esperança enquanto o Brasil procura mais um título mundial.