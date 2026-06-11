Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas passam por um mural de arte urbana com o ícone brasileiro Pelé, antes da inauguração do Mundial de futebol, em Guadalajara, México, 10 de junho de 2026
No Comment

Vídeo. Regressa a arte urbana do Mundial às ruas do Rio de Janeiro

Últimas notícias:

Os bairros da Tijuca e da Saúde, no Rio, pintam ruas pelo sonho do Mundial do Brasil e transformam quarteirões em murais verde e amarelo

Nos bairros da Tijuca e da Saúde, no Rio de Janeiro, moradores transformaram ruas inteiras em murais ao ar livre em apoio à seleção brasileira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Paredes, passeios e esquinas estão pintados de verde e amarelo, enquanto os adeptos se juntam em torno do sonho de um sexto título mundial.

A tradição é ao mesmo tempo festa e ritual. No Rio, decorar as ruas antes dos grandes torneios há muito que aproxima vizinhos, e os murais deste ano dão continuidade a esse costume.

O objetivo é simples: preparar a cidade para o futebol e manter viva a esperança enquanto o Brasil procura mais um título mundial.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE