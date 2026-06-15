Vídeo. Alemanha: músico de Berlim transforma jogo de estreia em espetáculo musical

Realizado na Igreja dos Doze Apóstolos, no bairro de Schöneberg, o evento trocou o habitual comentário televisivo por música improvisada em tempo real. Os espectadores acompanharam o jogo num ecrã gigante, enquanto Bothmer acompanhava todas as fases da partida ao órgão da igreja e com o seu teclado CineTonium, construído à medida, transformando o encontro de futebol numa experiência cinematográfica.
O conceito, conhecido como “Concerto de Futebol”, procura reunir desporto e performance ao vivo. Ataques rápidos, faltas e golos eram traduzidos em diferentes temas musicais, criando uma banda sonora que evoluía ao ritmo do jogo.
A expressiva vitória da Alemanha por 7-1 deu muito material para crescendos dramáticos e passagens cheias de energia. Bothmer, amplamente conhecido na Alemanha pelo acompanhamento de filmes mudos, já programou atuações semelhantes para todos os jogos da seleção alemã no Mundial.
O evento, baseado em donativos, tornou-se uma das formas mais singulares de acompanhar o torneio em Berlim, juntando futebol, música e participação do público num único espaço.