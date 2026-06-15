Vídeo. Ucrânia: Kiev volta a ser alvo de ataques russos, população refugia-se em abrigos

Imagens captadas durante a noite em Kiev mostraram clarões dos sistemas de defesa aérea ucranianos a iluminar o céu, enquanto os habitantes procuravam refúgio de uma nova vaga de ataques russos. Explosões ecoaram por toda a capital enquanto civis se abrigavam no subsolo, à espera de que a ameaça diminuísse. O ataque insere-se numa campanha contínua de Moscovo contra infraestruturas críticas e zonas urbanas densamente povoadas em toda a Ucrânia, quando a guerra em larga escala entra no seu terceiro ano.

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As autoridades referiram que o ataque fez soar os alarmes antiaéreos durante várias horas, levando milhares de residentes a descer para estações de metro e abrigos designados. No interior, famílias juntaram-se em colchonetes para dormir no chão, algumas montaram tendas de recurso enquanto se preparavam para uma permanência prolongada. Testemunhas relataram um ambiente tenso, marcado pelo som distante das interceções e por ocasionais tremores provocados pela queda de destroços.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, e o chefe da administração militar da cidade, Tymur Tkachenko, indicaram que vários bairros foram atingidos tanto por impactos diretos como por fragmentos de mísseis e drones intercetados. Equipas de emergência foram mobilizadas por toda a cidade para avaliar os danos, extinguir incêndios e apoiar a população. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, embora as autoridades alertem que o balanço pode aumentar à medida que avançam as avaliações.

As autoridades militares indicaram que foram detetados novos lançamentos de mísseis durante a noite, o que levou à emissão de avisos urgentes para que os residentes permanecessem nos abrigos. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que os seus sistemas de defesa estavam a intercetar ativamente as ameaças em aproximação, sublinhando a persistente intensidade da campanha aérea russa contra a capital e outras grandes cidades.