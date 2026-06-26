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Homem sangra de ferimento ritual na cabeça durante a Ashoura
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Vídeo. Líbano: milhares assinalam Achura em Nabatieh entre escombros de ataques israelitas

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Milhares de muçulmanos xiitas assinalaram a Achura em Nabatieh, em 26 de junho, com procissões por bairros devastados por recentes ataques aéreos israelitas, numa forte demonstração de resiliência

A cerimónia decorreu junto à praça principal de Nabatieh, onde, após os combates, continuavam visíveis edifícios danificados e montes de escombros. Enquanto a maioria dos participantes assinalou a Ashura com procissões e orações de luto, uma pequena minoria realizou o tatbir, um ritual controverso que envolve infligir ferimentos em si próprios com lâminas. A prática é seguida por algumas comunidades xiitas, mas rejeitada por muitas outras, incluindo o Hezbollah.

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Ainda no mesmo dia, foram registados ataques israelitas em Nabatieh al-Fawqa, nas proximidades, o que sublinhou o clima de forte tensão de segurança em que decorreu a comemoração.

Fiéis enlutados percorreram bairros marcados pelos recentes ataques aéreos israelitas, levando estandartes religiosos e participando em rituais tradicionais em honra do imã Hussein, neto do profeta Maomé, morto na Batalha de Karbala, no ano 680. O evento foi simultaneamente uma comemoração sagrada e um testemunho da resiliência das comunidades do sul do Líbano.

Celebrada no décimo dia de Muharram, o primeiro mês do calendário lunar islâmico, a Ashura é assinalada todos os anos por milhões de muçulmanos xiitas em todo o Médio Oriente e no resto do mundo.

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