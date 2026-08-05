El-Sayed derrota candidata do aparelho democrata nas primárias do Michigan

O candidato progressista Abdul El-Sayed venceu, esta quarta-feira, as primárias democratas para o Senado, no estado norte-americano do Michigan. Uma vitória que mostra as divergências internas sobre a orientação do partido.

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El-Sayed derrotou por uma margem reduzida a congressista moderada Haley Stevens, apoiada por várias figuras de topo do aparelho do partido, como o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, numa disputa indireta sobre o rumo do partido.

Segue-se agora um duelo com o republicano Mike Rogers, em novembro, numa tentativa de manter o lugar no Senado nas mãos dos democratas. As eleições de novembro vão definir a composição do Congresso para o tempo que resta no poder ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Ganhámos”, escreveu El-Sayed numa publicação na rede X. “Tenho muito orgulho em ser o vosso candidato democrata ao Senado dos Estados Unidos. Vamos vencer em novembro”.

Quer El-Sayed quer Stevens – esta última terá recebido, segundo relatos, dezenas de milhões de dólares de apoio do American Israel Public Affairs Committee e de grupos associados – apressaram-se a defender a unidade do partido desde que o resultado foi anunciado.

“Adoro o Michigan e estou muito orgulhosa por me ter disponibilizado para servir”, escreveu Stevens numa publicação nas redes sociais, acrescentando que já falou com El-Sayed e prometeu dar "total apoio" para tentar derrotar Mike Rogers em novembro.

Em resposta, El-Sayed agradeceu a Stevens por se ter candidatado e disse esperar “unir-nos este outono”.

“Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide”, acrescentou.

Durante a campanha, El-Sayed, formado em medicina antes de trabalhar em saúde pública, centrou-se na acessibilidade económica e nos cuidados de saúde, prometendo “Medicare for All” e garantindo que vai trabalhar para “tirar o dinheiro da política”.

No site da campanha, explica que se candidata ao Senado dos Estados Unidos por acreditar que “a vida na América não devia ser tão difícil”.

“Como vosso senador, Abdul vai lutar para construir um governo que funcione para vocês, e não para Elon Musk, Donald Trump ou os seus amigos bilionários”, acrescenta o texto.

Numa publicação na plataforma Truth Social, Trump classificou o resultado como “uma ótima notícia para o Partido Republicano” e descreveu El-Sayed como “um comunista fracassado que odeia judeus e Israel”.