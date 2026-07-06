Vídeo. México: adeptos arrasados com fim do sonho no Mundial

Adeptos mexicanos reunidos numa transmissão pública na Cidade do México reagiram com emoções diversas enquanto a Inglaterra batia o México por 3-2, num jogo tenso dos oitavos de final do Campeonato do Mundo, no Estádio Azteca.
As imagens mostram a festa após o primeiro golo do México, ondas de aplausos e bandeiras no ar, seguidas de um silêncio crescente à medida que a Inglaterra retomava o controlo. A multidão passou então da esperança à frustração quando o apito final confirmou a eliminação do México da prova.
À medida que o jogo se escapava, as reações tornaram-se mais emotivas, com alguns adeptos em lágrimas e outros a sair em silêncio.
Depois do encontro, muitos ficaram para cantar com os mariachis, transformando a desilusão num momento partilhado de orgulho pelo esforço do México frente a um adversário forte.