Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pais Natal, Mães Natal e duendes desfilam em Aalborg, na Dinamarca, durante o Congresso Mundial do Pai Natal, quarta-feira, 8 de julho de 2026
No Comment

Vídeo. Dinamarca: Pais Natais enchem ruas em congresso anual

Últimas notícias:

Dezenas de Pais Natal e Mães Natal reúnem-se em Aalborg, na Dinamarca, no Congresso Mundial do Pai Natal, com desfiles, atividades familiares e festas de verão

Dezenas de Pais Natais, Mães Natais e duendes desfilaram pelas ruas de Aalborg, a 8 de julho, no âmbito do Congresso Mundial do Pai Natal da Dinamarca.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As imagens mostram participantes a acenar com bandeiras, a cumprimentar os espectadores e a posar para fotografias antes de seguirem para um parque de esculturas, onde animaram as crianças com figuras de balões, música e atuações festivas.

O congresso anual reúne Pais Natais profissionais da Dinamarca e de vários pontos do mundo para partilharem ideias, trocarem experiências e prepararem-se para a intensa época de Natal.

A edição deste ano contou com participantes de países como o Japão, a Noruega, a França e a Austrália.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE