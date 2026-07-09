Vídeo. Dinamarca: Pais Natais enchem ruas em congresso anual

Dezenas de Pais Natais, Mães Natais e duendes desfilaram pelas ruas de Aalborg, a 8 de julho, no âmbito do Congresso Mundial do Pai Natal da Dinamarca.
As imagens mostram participantes a acenar com bandeiras, a cumprimentar os espectadores e a posar para fotografias antes de seguirem para um parque de esculturas, onde animaram as crianças com figuras de balões, música e atuações festivas.
O congresso anual reúne Pais Natais profissionais da Dinamarca e de vários pontos do mundo para partilharem ideias, trocarem experiências e prepararem-se para a intensa época de Natal.
A edição deste ano contou com participantes de países como o Japão, a Noruega, a França e a Austrália.