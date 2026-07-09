Vídeo. Irlanda do Norte: réplica de mesquita e cartazes anti-imigração em fogueira

Uma fogueira unionista em Moygashel, na Irlanda do Norte, inclui uma réplica de mesquita e cartazes com mensagens anti-imigração, antes das celebrações anuais da Ordem de Orange.
As imagens mostram a estrutura colocada no topo da fogueira, ao lado de mensagens como "Protejam as nossas fronteiras" e "Acabem com a ameaça do islamismo radical".
A instalação gerou críticas, já que símbolos polémicos semelhantes surgiram no mesmo local em anos anteriores.
As fogueiras são tradicionalmente acesas por toda a Irlanda do Norte antes dos desfiles da Ordem de Orange de 12 de julho, que assinalam o aniversário da Batalha do Boyne, em 1690, quando as forças protestantes derrotaram o rei católico Jaime II.
Os eventos continuam a ser uma parte importante da cultura unionista, mas muitas vezes geram debate sobre as mensagens políticas exibidas nalguns locais.