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Bonecos de migrantes num barco ardem numa fogueira em Moygashel, Condado de Tyrone, Irlanda do Norte, antes das celebrações de 12 de Julho de 2025
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Vídeo. Irlanda do Norte: réplica de mesquita e cartazes anti-imigração em fogueira

Últimas notícias:

Numa fogueira lealista em Moygashel, na Irlanda do Norte, exibe-se uma réplica de mesquita e cartazes anti-imigração antes das celebrações da Ordem de Orange.

Uma fogueira unionista em Moygashel, na Irlanda do Norte, inclui uma réplica de mesquita e cartazes com mensagens anti-imigração, antes das celebrações anuais da Ordem de Orange.

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As imagens mostram a estrutura colocada no topo da fogueira, ao lado de mensagens como "Protejam as nossas fronteiras" e "Acabem com a ameaça do islamismo radical".

A instalação gerou críticas, já que símbolos polémicos semelhantes surgiram no mesmo local em anos anteriores.

As fogueiras são tradicionalmente acesas por toda a Irlanda do Norte antes dos desfiles da Ordem de Orange de 12 de julho, que assinalam o aniversário da Batalha do Boyne, em 1690, quando as forças protestantes derrotaram o rei católico Jaime II.

Os eventos continuam a ser uma parte importante da cultura unionista, mas muitas vezes geram debate sobre as mensagens políticas exibidas nalguns locais.

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