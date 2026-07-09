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Lutadores em competição durante o Festival Naadam, em Ulaanbaatar, Mongólia, segunda-feira, 11 de julho de 2016. Inclui luta tradicional, tiro com arco e corridas de cavalos
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Vídeo. Mongólia: lutadores preparam-se para o icónico festival Naadam

Últimas notícias:

Lutadores mongóis treinam no campo de Basu com exercícios de combate, preparação física e futebol, enquanto se preparam para o festival anual de Naadam.

Lutadores mongóis preparam-se para o festival anual de Naadam com intensas sessões de treino no complexo desportivo Basu.

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As imagens mostram atletas em combates de treino, a fazer exercícios de força e a jogar futebol, como parte da preparação para a competição tradicional.

Realizado todos os anos em julho, o Naadam é uma das mais importantes celebrações culturais da Mongólia e inclui luta tradicional, corridas de cavalos e tiro com arco.

Os lutadores combinam métodos de treino modernos com tradições transmitidas de geração em geração, com a bandeira mongol hasteada no campo enquanto se preparam para o evento.

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