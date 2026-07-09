Vídeo. Mongólia: lutadores preparam-se para o icónico festival Naadam

Lutadores mongóis preparam-se para o festival anual de Naadam com intensas sessões de treino no complexo desportivo Basu.
As imagens mostram atletas em combates de treino, a fazer exercícios de força e a jogar futebol, como parte da preparação para a competição tradicional.
Realizado todos os anos em julho, o Naadam é uma das mais importantes celebrações culturais da Mongólia e inclui luta tradicional, corridas de cavalos e tiro com arco.
Os lutadores combinam métodos de treino modernos com tradições transmitidas de geração em geração, com a bandeira mongol hasteada no campo enquanto se preparam para o evento.