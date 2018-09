Nicole Kidman de regresso em "Boy Erased"

O filme é uma adaptação do livro de memórias de Garrard Conley, sobre um rapaz forçado a participar num programa da Igreja para reconversão de homossexuais. Na apresentação de "Boy Erased", no Festival de Cinema de Toronto, Kidman afirmou que foi uma "honra" tentar contar a história de personagens reais e gozou do facto de desempenhar tantos papéis de mãe, lembrando que tem "três filmes que saem no outono" nos quais desempenha um papel de mãe, "todos diferentes", mas que são em muitos aspetos "acerca de amor incondicional".

"Boy Erased" só chega aos ecrãs portugueses a 6 de dezembro e ao Brasil a 24 de janeiro do próximo ano.