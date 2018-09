TT no Cazaquistão: Do Mar Cáspio à Rota da Seda

Tamanho do texto

A estrada que as liga é ainda uma herança soviética. Na verdade, é mais um caminho e os buracos fazem-se sentir especialmente nos primeiros 100 quilómetros.

Apenas 150 quilómetros separam Aktau , a maior cidade do Mar Cáspi o, de Shepte , a localidade mais próxima do vale de Torysh .

Poucos carros por lá passam e é frequente encontrarem-se cavalos e camelos a pastar. Com sorte, ainda se pode cruzar com vendedores de leite de camelo, considerado uma especialidade no Cazaquistão.

Pelo vale de Torysh espalham-se milhares de rochas de várias dimensões e forma arredondada. Desde esferas que cabem na palma da mão, até rochedos com 3 metros de diâmetro.

Cientificamente, não está provada a origem destas formações. O quando e o como estão por responder, dando origem a alguns mitos na cultura popular. Percebe-se no entanto que têm uma natureza frágil. Partem-se com facilidade e, lá dentro, escondem alguns fósseis.