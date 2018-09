OCDE revê em baixa crescimento da economia mundial

Relativamente aos Estados Unidos, não há grandes surpresas: um crescimento de 2,9% este ano e de 2,7% para o ano que vem (uma décima menos), tal como acontece com a China, com previsões de 6,7 % e 6,4 %.

No caso do G20, o grupo das 20 maiores economias do planeta, a OCDE fala numa subida de 3,9 % em 2018 e de 3,8 % em 2019.

Revisão em baixa para Turquia e Argentina

Um país com revisão em baixa é a Turquia, que deverá crescer 3,2% até ao fim do ano, 1,9% menos do que na última previsão. Em 2019, o crescimento da economia turca rondará os 0,5% - são 4,5 pontos menos do que o previsto em maio.

Na América do Sul, a maior queda na previsão é relativa à Argentina.

A OCDE pensa que a economia do país do cono sul vai cair 1,9%. Em maio, a previsão era de um crescimento de 2%. Para o ano que vem, a estimativa é de um tímido crescimento de 0,1%.

A previsão anterior para o mesmo periodo era de 2,5%.

Por outro lado, a incerteza causada pelas tensões comerciais entre Washington e Pequim e a subida de tarifas sobre as importações poderia contribuir para uma desaceleração do comércio internacional.

No primeiro semestre, o comércio global cresceu 3%, dois pontos menos do que em periodo homólogo do ano anterior.

As tensões a nível comercial parecem ter tido um efeito negativo sobre a confiança dos investidores.

Mas a OCDE confia em que o aumento da criação de emprego e as políticas monetárias e fiscais ajudem ao crescimento do consumo interno a curto prazo.

Apesar do crescimento nas economias mais avançadas, a verdade é que, uma década depois da crise financeira, a economia global sofre ainda de algumas pontos mais vulneráveis, apesar das reformas no sistema financeiro.