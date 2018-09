Europeus apostam no Egito para controlar migração

O plano para reforço das fronteiras também não é consensual, mas há convergência sobre o diálogo com África.

"Os países do norte da África são parceiros importantes para travar a vinda de barcos para a Europa e para reenviar os migrantes para os países de trânsito e origem. Assim vamos conseguir acabar com o negócio de traficantes de seres humanos e evitar as mortes por afogamento no Mar Mediterrâneo", defendeu Sebastian Kurz, chanceler da Áustria, Estado-membro que preside à União Europeia no segundo semestre do ano.

"EU leaders are entirely consumed with stopping migration at the risk of all else - including Europe's long-held values & defense of fundamental rights" - @Marissa_C_Ryan, head of @OxfamEUhttps://t.co/Gw5OFSUbfA via @FT#migrationEU#SalzburgSummit18 — Oxfam EU (@OxfamEU) September 21, 2018

A União Europeia vê no Egito um dos países ideais para iniciar este tipo de cooperação entre os dois continentes.

"Juntamente com o chanceler Kurz, o Conselho Europeu deu início a um diálogo com o presidente egípcio. Posso dizer que temos o apoio dos membros do Conselho Europeu para continuar essa via e iniciar com outros países diálogos similares", explicou Donal Tusk, presidente do Conselho Europeu.

EU announces new plans for outsourcing of misery: https://t.co/VKGXEPiI4a (BTW, UK has said it will remain keen, central supporter of Europe's inhumane migration policies regardless of Brexit.) — Donald Campbell (@dn_campbell) September 21, 2018

No domingo, Donald Tusk vai reunir-se com o presidente egípcio, em Nova Iorque (EUA), antes da Assembleia-Geral da ONU, e deverá ter encontros com outros líderes africanos nas próximas semanas.

Em julho passado, os líderes da União Europeia chegaram a acordo sobre a possibilidade de criar "centros de desembarque" em países terceiros (que seriam geridos com ajuda de agências da ONU), nomeadamente no norte de África, mas nenhum país dessa região se mostrou disponível para acolher esse tipo de infraestrutura.