Um atentado num desfile militar no Irão fez pelo menos 24 mortos e mais de 50 feridos, segundo os últimos números divulgados pelos comandos militares iranianos, que acusam grupos ligados aos Estados Unidos e Israel de estarem por detrás do ataque. Sabe-se que entre as vítimas mortais estão civis, incluindo crianças e jornalistas, e militares. Dos quatro autores do atentado, três foram abatidos no local e um foi detido pelas auroridades.

O ataque aconteceu na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país.