Michael Kors compra Versace

Com este negócio, a Michael Kors espera aumentar as vendas globais da icónica casa italiana para os dois mil milhões de dólares anuais, mais do dobro da atual faturação, apostando para isso no aumento no número de lojas e no reforço da presença online.

Donatella Versace irá continuar a liderar a empresa e classificou o negócio de essencial para o sucesso a longo prazo, acrescentando que este irá permitir que a Versace atinja todo o seu potencial.