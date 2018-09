City de Londres sobrevive ao Brexit

A apenas seis meses da data fixada para o Brexit, só 630 empregos do setor financeiro foram transferidos para fora do Reino Unido. Números muito mais baixos do que os previstos pelos bancos logo após a surpresa do resultado do referendo que ditou o divórcio entre Londres e Bruxelas.

De acordo com um estudo da agência Reuters, as instituições financeiras do Reino Unido esperam que cerca de 5.800 empregos saiam ainda do país no caso de um Brexit "duro". São só mais 500 relativamente ao último estudo de março, mas com mais empresas a responderem.

Mais de 70% das empresas financeiras participantes no estudo disseram que teriam que transferir as equipas ou reestruturar os negócios por causa do Brexit, mas os resultados sugerem que o Brexit não retirará a Londres -que tem sido uma grande artéria de fluxo de dinheiro do comércio internacional durante séculos - o estatuto de maior centro de finanças internacionais do mundo.