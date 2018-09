Confrontos regressam ao centro de Barcelona

De um lado, cerca de seis mil independentistas catalães armados de sacos de pós coloridos, no centro de Barcelona. Do outro estavam os alvos, os Mossos d'Esquadra, que tinham vindo fazer um cordão de segurança em torno da manifestação do sindicato de polícias Jusapol, que prestava homenagem à atuação das autoridades no referendo de há um ano.

Os confrontos que se seguiram resultaram em, pelo menos, uma dezena de feridos e três detidos.