Lewis Hamilton vence Grande Prémio da Rússia

O britânico Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio da Rússia e reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1.

Na 16.ª etapa do campeonato, o quarto lugar acabou por ser ocupado pelo Ferrari de Raikkonen seguido pelos RED BULL de Verstappen e Ricciardo.

Com a vitória na Rússia, o britânico soma 306 pontos na classificação de pilotos. Seguido por Vettel com 256, enquanto Bottas ocupa a terceira posição com 189.

Nos construtores, a Mercedes vê a sua posição de líder consolidada soma agora 495 pontos.

A italiana Ferrari está em segundo com 442 enquanto a Red Bull ocupa a terceira posição com 292.