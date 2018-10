Tribunal sueco condena Jean-claude Arnault por violação

Tamanho do texto

Jean-Claude Arnault, o fotógrafo franco-sueco acusado de violação e condenado em Estocolmo, anunciou que ia recorrer da sentença, num caso relacionado com o movimento #MeToo e que provocou o adiamento da entrega do Prémio Nobel de Literatura deste ano.

Arnault, agora com 72 anos, teve de responder perante a Justiça num caso relacionado com dois episódios em que foi acusado da violação de uma jovem mulher num apartamento da capital sueca. As violações terão ocorrido em outubro e em dezembro de 2011.