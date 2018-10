O mundo surreal de René Magritte exposto em Milão

Esta exposição convida-nos a entrar no mundo surreal de René Magritte. Em Milão não estão expostos os quadros originais do pintor. A sua obra foi transformada tecnologicamente através do vídeo, da realidade virtual e da luz...

"Através da projeção de vídeo, a luz, juntamente com a música e o storytelling, pode recrear um mundo que permita ao visitante uma experiência mais parecida com a que teria no cinema, num teatro imersivo ou na ópera em comparação com uma exposição tradicional", explica Stefano Fake, diretor da The Fake Factory, empresa responsável pela transformação multimédia necessária para a realização da exposição.

Imagens e vídeos de 160 obras do artista belga, tratados com tecnologia digital, podem ser explorados na Fabbrica del Vapore, em Milão, até 10 de fevereiro.