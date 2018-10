Bob Dylan: Letras com alma nobel expostas em Londres

"Esta exposição assinala a primeira vez que Bob Dylan permite a associação da sua música e letras às artes visuais. Porque faz parte de uma retrospetiva que vai viajar pelo mundo. Vai para a China primeiro, no próximo ano. Depois vem da Ásia até à Europa e América. Estaremos nalgumas das instituições mais importantes do mundo", disse o Presidente da Galeria Halcyon, Paul Green.

Nunca faltaram as palavras a Bob Dylan que conseguiu mudar a forma de pensar de várias gerações e tornou-se o primeiro músico a ganhar o Prémio Nobel de Literatura em 2016.

O cantor e compositor foi premiado por ter conseguido criar uma nova expressão poética, partindo da grande tradição da música norte-americana.

"Dylan disse durante o discurso do prémio Nobel que uma das coisas mais importantes na música, não é que as pessoas leiam as letras, não foram feitas para isso, foram feitas para serem ouvidas, escutadas... E ele espera que as pessoas ouçam a sua música", acrescenta Paul Green.

Dylan decide, finalmente, revelar a alma das suas canções associando-as à imagem e aos seus desenhos. A mostra está aberta ao público na Galeria Halcyon, no centro da capital britânica, até dia 30 de novembro.