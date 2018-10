Escritora francesa Maryse Condé recebe prémio literário

Tamanho do texto

O anúncio foi feito na Biblioteca Municipal da capital sueca, Estocolmo. A cerimónia oficial terá lugar no dia 9 de dezembro.

Os outros escritores nomeados para o prémio foram Kim Thúy, escritora canadiana de origem vietnamita e o britânico Neil Gaiman cuja obra se estende da ficção à banda desenhada.

A vencedora, Maryse Condé, dedicou o prémio à família, amigos e, acima de tudo, ao povo da ilha de Guadalupe.

Um dos mebros do júri, Catharina Hansson, afirma que nas suas obras, a autora descreve o impacto do colonialismo e do caos pós-colonial utilizando uma linguagem que é ao mesmo tempo precisa e esmagadora.

A Nova Academia foi fundada em 2018 por mais de uma centena de intelectuais suecos substituindo excecionalmente o prémio Nobel devido a uma série de escândalos sexuais ocorridos no seio da Academia sueca.