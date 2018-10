Os marcos incontornáveis de Pequim

"A praça Tianamen é uma dos locais mais emblemáticos de Pequim e faz parte do chamado eixo central da capital. O centro histórico e as áreas adjacentes são um bom exemplo do planeamento urbano antigo e moderno e revelam a forma como os chineses usam a ciência, a estética e a filosofia antiga no desenho de uma capital", relatou a jornalista da euronews, Nikoletta Kritikou.

Pequim é a cidade com mais sítios classificados como património mundial da humanidade pela Unesco. A praça Tianamen, o monumento aos heróis do povo, o Mausoléu de Mao Tsé-Tung, a Grande Muralha e o Museu Nacional são alguns dos marcos incontornáveis da capital chinesa . Um conjunto de monumentos que encerra uma simbologia política e uma estética singulares.

O eixo central da cidade é a coluna vertebral de Pequim. Os edifícios a leste e a oeste do eixo foram construídos de forma simétrica.

"O eixo central é um das áreas culturais mais importantes de Pequim. Começa em Yongdingmen, no sul e vai até à Torre do sino, no norte. Estamos na Torre do sino, o que perfaz uma linha de 7,8 quilómetros", afirmou Wang Gang, investigador do Departamento de História da Academia de Ciências Sociais de Pequim.

Em Pequim, o visitante tem a sensação de viajar no tempo, passando de um século ao outro ao virar da esquina. Nas últimas décadas, a cidade chinesa transformou-se num centro urbano global, gigante e dinâmico. O estádio Ninho de Pássaro construído para os Jogos Olímpicos de 2008 é um dos símbolos da modernidade de Pequim.

"Além do tamanho da obra, o elemento que nos impressiona é o design. Concebida como a peça central e icónica dos jogos olímpicos de Pequim, o estádio nacional Ninho de Pássaro é a expressão arquitetónica do orgulho e da crescente confiança chinesa. O estádio encontra-se a norte do eixo central e simboliza a nova e supermoderna cidade de Pequim", acrescentou a repórter da euronews.

O impacto dos Jogos Olímpicos

"Os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim expandiram a cultura e o espírito olímpicos, enriqueceram o significado dos jogos olímpicos e promoveram o desenvolvimento sustentável e saudável dos jogos. Por outro lado, maximizaram a função educativa dos jogos. Concretizámos os objetivos. O impacto foi enorme, insubstituível e positivo", declarou Xu Tao, porta-voz do Estádio Nacional de Pequim.

Desde a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos, o estádio tornou-se numa atração turística. A capital chinesa prepara agora os Jogos Olímpicos de inverno de 2022, tornando-se na primeira cidade a organizar os jogos de verão e os de inverno.

Passagem incontornável para quem visita a China, a Grande Muralha, um dos monumentos mais fascinantes do mundo medieval e a segunda maior estrutura do mundo construída pelos humanos. A muralha é uma proeza do ponto de vista da engenharia e um testemunho do passado imperial da China.

"A Grande Muralha não é apenas uma construção complexa mas uma obra-prima da arte da pedra requintada da dinastia Ming. Quando estamos na grande muralha, qualquer que seja a estação do ano, vemos toda a extensão da montanha de Yanshan e florestas, o que nos lembra a glória da antiga China", contou a repórter da euronews.

Atualmente, devido ao elevado número de turistas, o desafio para as autoridades chineses é restaurar e proteger a muralha sem alterar a estética do monumento.

"Temos muitos visitantes todos os anos. E o revestimento da muralha estraga-se. Usamos métodos tradicionais para reparar a muralha e proteger as relíquias culturais. Temos normas específicas para reparar os tijolos e os ladrilhos. Por isso, usamos a técnica tradicional nas reparações", explicou Luo Xing, diretor da Grande Muralha da China.