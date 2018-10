Papa Francisco expulsa bispos chilenos acusados de abuso sexual

Tamanho do texto

Sebastián Piñera foi recebido este sábado pelo Papa Francisco e como era de prever, o escândalo dos abusos sexuais na igreja católica dominou a conversa. No entanto não se pode dizer que o encontro entre os chefes de estado do Vaticano e do Chile se tenha ficado pelas simples palavras e o dia ficou marcado pelo anúncio da expulsão de dois bispos chilenos, José Francisco Cox e Marco Antonio Órdenes Fernández.