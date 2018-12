Tensão entre a NATO e a Rússia em destaqueem "The Brief"

Nesta edição de "The Brief", o secretário-geral da NATO pede que a Rússia assegure o cumprimento integral do Tratado de Forças Nucleares de Médio Alcance, firmado por altura da Guerra Fria.

E, ainda, a Comissão Europeia elogiou, esta segunda-feira, a mudança do tom do Governo de Itália, relativamente ao Orçamento do país para 2019, que viola as regras fiscais do bloco.

Antes de colocar de lado uma ação disciplinar Bruxelas pediu a Roma mudanças substanciais e concretas.

Por fim, este natal será mais fácil fazer compras na internet é agora mais fácil. A partir desta segunda-feira (3 de dezembro), com o fim do "bloqueio geográfico", os consumidores passam a poder fazer compras em linha em outros Estados-membros da União Europeia sem serem bloqueados ou redirecionados para uma versão diferente do portal.