Tribunal turco liberta jornalista austríaco preso desde setembro

Max Zirngast foi acusado de ser membro de uma organização terrorista de esquerda, depois de ter escrito vários artigos sobre a Turquia.

O jornalista austríaco foi levado pelas autoridades turcas durante uma manifestação contra o governo de Erdogan, em Ancara.

Três meses depois, sai em liberdade mas com a condição de permanecer no país a aguardar a data do julgamento, marcado para abril do próximo ano.

Max Zirngast com os pais

Durante a tentativa de golpe de estado, a Turquia deteve cerca de 160 mil pessoas, incluindo vários jornalistas, tal como Max Zirngast. Desse número, mais de 50.000 pessoas foram formalmente acusadas e mantidas na prisão a aguardar os respetivos julgamentos.