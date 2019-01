Amazon é a empresa mais valiosa do mundo

Tamanho do texto

A gigante do comércio online, Amazon, é agora a empresa privada mais valiosa do mundo.

As ações do grupo liderado por Jeff Bezos valorizaram quase 3,5% na segunda-feira fazendo aumentar o valor bolsista para os 797 mil milhões de dólares.

A Amazon destrona assim a Microsoft que, com um valor de 783 mil milhões de dólares, liderava o ranking das mais valiosas depois de ter destronado a Apple, no final de Novembro.

Até há três meses na liderança, a marca da maçã não vai além da quarta posição, tendo recuado mais 10% na semana passada ao reconhecer que as vendas do último trimestre de 2018 não cumpriram as espetativas.

O sucesso da Amazon deve ser relativizado, no entanto, já que o valor da empresa recuou bastante desde setembro, altura em que tinha ultrapassado o trilião de dólares.

O pequeno vendedor de livros online trasnformou-se num colosso da venda por internet e distribuição. Graças a este sucesso, Jeff Bezos é, segundo a Forbes, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 135 mil milhões de dólares.

A lista das cinco empresas mais valiosas do mundo está assim ordenada: 1 -Amazon.com; 2 - Alphabet Inc - casa mãe da Google; 3 - Microsoft; 4 - Apple Inc e 5 - Google.